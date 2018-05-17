Объявлены лауреаты публицистической премии "ЛибМиссия-2018"

Лауреатами публицистической премии "ЛибМиссия" за 2018 год стали социолог Анна Шадрина, филолог Андрей Десницкий и журналист Зоя Светова. Официальная церемония награждения состоится 30 мая в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына.

Шадрина победила в номинации "Аналитика" с книгой "Дорогие дети. Сокращение рождаемости и рост цены “материнства” в XXI веке". "Демографическая проблема – это базовая проблема для развития любого общества, и книга Шадриной вскрывает некоторые очень важные закономерности современности в этом аспекте", – заявил председатель жюри "ЛибМиссии" Денис Драгунский.

Десницкому вручат премию в номинации "Публицистика" за серию публикаций на порталах "Газета.ру", "Предание", Republic, "Русский пионер" и "Гефтер". "Это редкий случай, потому что с одной стороны человек довольно консервативной религиозной традиции - профессиональный библеист – и при этом абсолютный демократ, либерал. Вдруг выясняется, что одно другому не противоречит", – отметил член жюри премии Александр Архангельский.

Зою Светову отметили за серию публикаций на Радио Свобода и "МБХ медиа" о людях, попавших в заключение. Ей вручат премию в специальной номинации "За мужество в отстаивании либеральных ценностей".

Премия "ЛибМиссия" была учреждена Фондом "Либеральная Миссия" в 2016 году – взамен премии "ПолитПросвет", последнее вручение которой состоялось годом ранее, когда "Либеральная миссия" и спонсировавший её фонд Дмитрия Зимина "Династия" были включены в список "иностранных агентов".

Премия "ЛибМиссия" вручается за самую удачную книгу о текущем общественно-политическом процессе и за цикл содержательных публикаций в СМИ. В прошлом году лауреатами премии стали Андрей Солдатов, Ирина Бороган и Ирина Костерина.