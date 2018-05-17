Бывшего замминистра культуры России Пирумова снова задержали

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов вновь задержан по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа, говорится в пресс-релизе Следственного комитета России.

Также задержан руководитель Группы компаний "Роспан" Никита Колесников, который уже проходил вместе с Пирумовым по делу о хищениях, равно как и директор Департамента управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо. О задержании последнего не сообщается, но он также является подозреваемым. У Пирумова и Колесникова прошли обыски.

В октябре прошлого года Григория Пирумова приговорили к полутора годам лишения свободы и освободили в зале суда в связи с отбытием наказания: чиновник с марта 2016 года находился в следственном изоляторе.

По версии следствия, Пирумов и другие обвиняемые по так называемому "делу реставраторов" с 2012 года похитили 100 миллионов рублей при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастыря и других объектах.