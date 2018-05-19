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Культ личности

Под знаком Норд-Оста. Алексей Иващенко. Эфир в 18:05

Георгий Васильев и Алексей Иващенко объявляют о прекращении показа мюзикла "Норд-Ост". 2003 г.

Леонид Велехов беседует с автором и исполнителем песен Алексеем Иващенко

В новом выпуске "Культа личности" композитор, автор популярных песен и мюзиклов Алексей Иващенко. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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