В Сыктывкаре скульптуру в виде сердца перекрасили в цвета ЛГБТ

В Сыктывкаре неизвестные перекрасили скульптуру в виде сердца в цвета ЛГБТ-флага, однако через час коммунальные службы вернули памятнику прежний цвет.

В мэрии города перекрашивание памятника назвали вандализмом и пообещали обратиться с соответствующим заявлением в полицию, передает "Комсомольская правда".

В России предусмотрена уголовная ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", а ЛГБТ-активисты зачастую подвергаются давлению и арестам.

В Москве в четверг начался гастрольный тур международного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о Бок", который продлится до воскресенья. Подробнее об этом читайте здесь.