В Сыктывкаре скульптуру в виде сердца перекрасили в цвета ЛГБТ

В Сыктывкаре неизвестные перекрасили скульптуру в виде сердца в цвета ЛГБТ-флага, однако через час коммунальные службы вернули памятнику прежний цвет.
В мэрии города перекрашивание памятника назвали вандализмом и пообещали обратиться с соответствующим заявлением в полицию, передает "Комсомольская правда".
В России предусмотрена уголовная ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", а ЛГБТ-активисты зачастую подвергаются давлению и арестам.
В Москве в четверг начался гастрольный тур международного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о Бок", который продлится до воскресенья. Подробнее об этом читайте здесь.
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