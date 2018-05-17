В Москве начинается гастрольный тур ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о Бок"

В Москве в четверг стартует гастрольный тур международного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о Бок", который продлится до воскресенья. Его гости смогут познакомиться с художественными и документальными фильмами, а также встретиться с их создателями и поучаствовать в дискуссии, говорится в пресс-релизе мероприятия.

Откроет фестиваль фильм "Том оф Финланд" режиссера Доме Карукоски. Эта биографическая драма рассказывает историю финского художника Туоко Валио Лааксонена, чьи работы в XX веке оказали значительное влияние на ЛГБТ-субкультуру.

В программу кинофестиваля также включены израильская драма "Между сушей и морем" режиссера Майсалун Хамуд, чилийский фильм "Рара" Пепы Сан Мартин и документальная лента "Квирама" об осмыслении ЛГБТ-темы в британском кинематографе.

Показы пройдут на московской площадке Sreda Loft.

В ноябре прошлого года фестиваль "Бок о Бок" в Санкт-Петербурге собрал более трех тысяч зрителей, На нем показали четыре десятка ЛГБТ-картин из разных стран мира.