Националисту Юрию Горскому отказали в политическом убежище в Литве

Власти Литвы отказали в политическом убежище российскому националисту Юрию Горскому. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Горский отметил, что у него также хотят отозвать шенгенскую визу и запретить въезд в Литву сроком на 5 лет. Если националист не подаст жалобу на это решение, ему грозит депортация в Россию до конца мая.

Юрий Горский бежал в Литву в прошлом году. В России в отношении националиста возбуждено уголовное дело об экстремизме.