Уголовное преследование математика Дмитрия Богатова прекращено

Следствие прекратило уголовное преследование математика Дмитрия Богатова, которого обвиняли в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков в Москве. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник и позже подтвердил ТАСС его адвокат Алексей Тепцов.

По данным защиты, решение принято по реабилитирующему основанию. И одно из них - отсутствие состава преступления в действиях Богатова. Само уголовное дело не закрыто, "органы следствия будут и далее устанавливать виновных", - добавил адвокат.

11 апреля Следственный комитет продлил до конца июня срок расследования дела.

25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля. По мнению защиты и коллег Богатова, он не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик.

В конце июля прошлого года Богатова отпустили под домашний арест, а 31 января 2018 года ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Ранее в экспертно-криминалистическом центре МВД заявили, что не нашли никаких доказательств вины математика.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным.