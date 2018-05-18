Арестованный антифашист Шакурский заявил отвод следователю ФСБ

Арестованный в Пензе по делу о группировке "Сеть" антифашист Илья Шакурский отказался от признательных показаний и заявил отвод следователю ФСБ. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Анатолия Вахтерова.

По его словам, Шакурский отказался от показаний, сделанных в ходе шести допросов с октября 2017 года по февраль2018 года; в это время его интересы представлял адвокат Михаил Григорян. Эти показания были даны под пытками, а также под давлением со стороны Григоряна.

Вахтеров отметил, что Григорян склонил его подзащитного к показаниям угрозами применения "более жесткого наказания", а также заставил его мать "повлиять на сына".

Мать Шакурского направляла в адвокатские палаты Москвы и Пензы жалобы на Григоряна, который не передавал жалобы её сына на пытки электрическим током и убедил его, что нужно признаться в участии в "террористическом сообществе".

Илья Шакурский был задержан осенью прошлого года в Пензе. О пытках рассказали и другие арестованные по делу антифа-активисты. По их словам, следователи ФСБ пытали их током с целью получить признательные показания. Активисты не выдержали издевательств и "сознались" в организации террористического сообщества. По версии следствия, они создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".