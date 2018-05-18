В Иркутске задержан координатор местного штаба Навального

В Иркутске в пятницу утром задержан координатор штаба Алексея Навального Сергей Беспалов. "Все приехали. До встречи через 30 суток", - написал Беспалов.

Адвокат Вячеслав Иванец подтвердил редакции "Сибирь.Реалии", что задержание произошло по дороге в аэропорт, откуда Беспалов должен был вылететь на учредительный съезд "Партии прогресса".

5 мая в центре Иркутска состоялось шествие "Он нам не царь" сразу после согласованного с иркутской мэрией митинга "За право быть гражданином". В акции протеста приняли участие около пятисот человек. Участники шествия скандировали: "Мы здесь власть", "Долой царя", "Россия будет свободной".

Два дня назад Октябрьский районный суд Иркутска признал сотрудника штаба Навального Захара Сарапулова виновным в повторной организации несанкционированной акции и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. В суде Сарапулов заявил, что он один организовал шествие 5 мая и в содеянном не раскаивается.