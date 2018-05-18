Международный ПЕН-центр потребовал освободить Сенцова

Международный ПЕН-центр призвал всех членов организации выступить в поддержку находящегося в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова и потребовать от России его немедленного освобождения.

В обращении отмечается, что Олег Сенцов был арестован четыре года назад и приговорен к 20 годам колонии строго режима по ложному обвинению в терроризме "после крайне несправедливого судебного разбирательства в российском военном суде, омраченного обвинениями в пытках арестованного".В организации считают, что Олег Сенцов был осужден за противодействие незаконной аннексии Крыма Россией.

14 мая находящийся в российской колонии Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Сенцов заявил, что либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. По словам адвоката, собственного освобождения он не требует.

Международный ПЕН-центр призывает российские власти уважать права человека, включая запрет пыток и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение в связи с голодовкой Сенцова, а также его право на медицинскую помощь.

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными. Российские власти включили их в список "террористов и экстремистов".