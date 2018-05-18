В канун годовщины депортации в Крыму задерживали крымских татар

В аннексированном Россией Крыму накануне вечером были задержаны десятки участников акции "Зажги огонёк в своём сердце". Она была приурочена к годовщине депортации крымских татар, жертв которой вспоминают в эту пятницу.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, задержанных, среди которых были несовершеннолетние, развезли по отделениям полиции Симферополя. Позднее почти всех отпустили. На одного из задержанных составили протокол о неподчинении полиции.

Памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине депортации крымских татар проходят как на аннексированном полуострове, так и на территории Украины. Там сегодня отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. Память погибших почтили минутой молчания, передает канал 112.ua.

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу выступил на "митинге-реквиеме" на станции "Сюрень" в

Бахчисарайском районе, откуда в 1944 году уходили эшелоны с крымскими татарами. При этом российские власти неоднократно запрещали крымско-татарским активистам проводить в этот день акции.

18 мая 1944 года в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. За три дня за пределы Крыма (в основном, в среднеазиатские республики) выселили более 180 тысяч человек. Более 30 тысяч из них умерли от голода и холода в первый же год после депортации.