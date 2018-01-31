Джемилев рассказал Европарламенту о преследованиях крымских татар

За время российской аннексии Крыма зафиксировано 49 случаев похищения людей, еще 16 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев на слушаниях в Европарламенте. Кроме того, по словам Джемилева, было обнаружено шесть тел со следами пыток.

Джемилев обратил внимание на обыски, которые российские власти проводят в Крыму. По словам Джемилева, с 2014 года на полуострове проведено около тысячи обысков. Подавляющее большинство из них – в домах и общественных учреждениях крымских татар.

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров на слушаниях призвал международное сообщество не признавать выборы президента России 18 марта 2018 года. Он также высказался за бойкот финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

В конце сентября ООН представила новый доклад, в котором отмечается ухудшение ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Среди серьезных нарушений, отмеченных в докладе, – исчезновение людей, неоправданные аресты, пытки и незаконные депортации. Эксперты подчеркнули, что от действий российских властей в особенности пострадали крымские татары. В ноябре 2017 года об усилении преследования крымских татар российскими властями также заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

После аннексии Крыма российские власти признали Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность.