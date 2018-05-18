Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою в работе Viber

Сбой в работе мессенджера Viber не связан с действиями Роскомнадзора. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Ранее Viber заявил, что операторы связи заблокировали доступ к используемым им серверам. Из-за этого у российских пользователей мессенджера возникли проблемы с подключением к мессенджеру.

По данным портала Down Detector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Viber возникли у жителей европейской части России.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 млн IP-адресов, многие из которых принадлежат сторонним компаниям, в том числе и Viber. Позднее в Министерстве связи России заявили, что Viber также могут заблокировать, если у спецслужб возникнут проблемы с получением ключей шифрования сообщений пользователей.

