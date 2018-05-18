СМИ: пятой части россиян денег хватает только на еду

В России 20 процентов населения может позволить себе только траты на еду. При этом для 5 процентов опрошенных даже покупка продуктов питания является проблемой. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в январе 2018 года, пишет Regnum.

О готовности приобрести автомобиль, квартиру или дачу сказали только 2 процента россиян. В Москве и Санкт-Петербурге процент тех, кто считает себя малообеспеченными, ниже, чем в остальных городах России.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству обеспечить к 2024 году вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить увеличение пенсий выше уровня инфляции, и снизить уровень бедности в два раза.

А уже 11 мая министерство финансов России предложило сократить расходы на пенсии в 2018 году на 51 с половиной миллиард рублей. При этом с 2014 года в России устойчиво растет бедность.