Минфин России предложил уменьшить расходы на пенсии в 2018 году

Министерство финансов России предложило сократить расходы на пенсии в 2018 году на 51 с половиной миллиард рублей. В целом же в ведомстве хотят урезать расходы по разделу "Социальная политика" почти на 53 миллиарда рублей. Соответствующие поправки в бюджет опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, расходы на социальное обеспечение предлагается сократить почти на 6 миллиардов рублей, а на господдержку инвалидов выделить более чем на два миллиарда рублей меньше.

При этом на 20 миллиардов рублей вырастут расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих национальную безопасность. На 2,3 миллиарда больше потратят на армию, сообщает РИА Новости. Также увеличатся траты на систему исполнения наказаний – на нее выделят более четырех с половиной миллиардов рублей. Всего же на армию и силовые структуры правительство планирует выделить около пяти триллионов рублей. Эта сумма составляет около 29 процентов от всех собранных в стране налогов.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству обеспечить к 2024 году вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить увеличение пенсий выше уровня инфляции, и снизить уровень бедности в два раза.

Премьер Дмитрий Медведев ранее заявил, что правительство "в самой короткой перспективе" подготовит законопроект о повышении пенсионного возраста.