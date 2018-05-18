Путин принял все предложенные Медведевым кандидатуры министров

Президент России Владимир Путин в пятницу принял все предложения премьера Дмитрия Медведева по составу нового правительства России, сообщает "Интерфакс".

Большинство действующих глав министерств сохранят свои должности.

В правительстве будет 10 вице-премьеров, в их числе Антон Силуанов, который будет первым вице-премьером и одновременно министром финансов.

Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.

Главой МЧС станет Евгений Зиничев, в прошлом сотрудник Федеральной службы безопасности, также работавший личным охранником Путина.

Владимир Мединский сохранит пост министра культуры, а министром просвещения станет нынешняя глава министерства образования и науки Ольга Васильева. Новое министерство высшего образования и науки, возглавит Михаил Котюков.

Министерство сельского хозяйства возглавит Дмитрий Патрушев – сын Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России. Пост министра ЖКХ и строительства занял губернатор Тюменской области Владимир Якушев.