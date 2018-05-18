В Сочи проходят переговоры Путина и Меркель

В Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как ожидалось перед началом переговоров, их главной темой должна стать ситуация на востоке Украины, в том числе вопрос о размещении в Донбассе международных миротворцев.

Перед отлетом в Россию Меркель заявила, что обязательно поговорит с Путиным о Сирии и о ситуации вокруг Ирана. Кроме того, предметом обсуждения может стать и строительство газопровода "Северный поток-2", против которого возражают Соединенные Штаты.

Выступая на прошлой неделе, Меркель подчеркнула, что на Украине ежедневно нарушается перемирие и гибнут люди. Она призвала активизировать усилия в "нормандском формате", то есть с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России. 10 мая лидеры Германии и Франции встречались с президентом Украины Петром Порошенко.

Приехав в резиденцию Путина под Сочи, Меркель в дверях столкнулась с главой правительства России Дмитрием Медведевым, только что представившим Путину список новых министров, и поздравила его с формированием кабинета.