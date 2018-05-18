"Холодный мир", скрепленный газом. От трений между США и ЕС выигрывает Кремль

Германия и Евросоюз в целом в скором времени могут оказаться в неприятной ситуации. Им придется выбирать, стоит ли то, что осталось после санкций от экономического сотрудничества с Россией, союзнических отношений с США.

"Это визит по случаю инаугурации (президента России на новый срок – РС), в таких случаях принято сверять позиции по важнейшим политическим вопросам". Так сухо описала журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель характер своего сегодняшнего визита в Сочи, где она встретилась с Владимиром Путиным. Но за пределы "дежурных" тем российско-германские отношения может вывести новый фактор: торговые и политические трения между Евросоюзом и США.

Европейские санкции против России, как заранее предупредил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсуждать не собирались. Но и без этого, помимо "обязательных" Сирии и Украины, Путин и Меркель было о чем говорить. Прежде всего о деньгах. Точнее, об экономических проектах, касающихся обеих сторон, и о том, как они будут развиваться в условиях намечающейся "торговой войны" между США и Европейским союзом.

На этой неделе Соединенные Штаты выступили с предупреждением: они рассматривают возможность введения санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2" – газопровода, соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Две линии газопровода будут способны пропускать по 27 млрд кубометров газа в год. Построить его предполагается к концу будущего года. Единственным акционером проекта является "Газпром", но в число партнеров входят Uniper и Wintershall (Германия), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания/Нидерланды) и другие европейские компании.

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим вопросам Сандра Аудкирк заявила, что при строительстве "Северного потока-2" Россия сможет установить аппаратуру слежения в Балтийском море, которое является уязвимым в военном отношении регионом. Газета Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что на переговорах с Ангелой Меркель в Вашингтоне в конце апреля президент США Дональд Трамп пытался убедить главу правительства Германии отказаться от реализации проекта с Россией. Пока, судя по всему, безуспешно.

Сторонники проекта заявляют, что газопровод лишь разнообразит пути поступления газа европейским потребителям, что, по их мнению, только пойдет на пользу странам ЕС. Руководители трех компаний, участвующих в проекте – OMV, Uniper и Wintershall – утверждают в своей статье в американском журнале The National Interest, что опасения по поводу "Северного потока-2" беспочвенны: "Утверждения, будто Россия способна использовать газ как [политическое] оружие, – это обман". В том же духе высказался и ​Владимир Путин, выступая в пятницу в Сочи после переговоров с Ангелой Меркель: "Россия всегда рассматривала "Северный поток-2" как сугубо экономический проект". Германский канцлер, в свою очередь, отметила, что и после введения в строй нового газопровода транзит российского газа через Украину должен быть сохранен.

Политико-экономическую обстановку вокруг "Северного потока-2" для Радио Свобода комментирует эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин:

– Реализация проекта "Северный поток-2", насколько можно судить, находится в весьма продвинутой стадии. В общих чертах, учитывая как экономические, так и политические соображения, заинтересованность в нем какой стороны — германской или российской — все-таки выше и почему?

– Прежде всего это Германия, которая бесплатно получает роль хаба для российского газа в Центральной и Северо-Западной Европе и значительно повышает свою роль в распределении газа в этом регионе – причем абсолютно бесплатно. За все платит "Газпром" — за разработку газовых месторождений, за доставку газа к Балтийскому морю и затем, с партнерами – за строительство газопровода через это море. Германия ничего не платит и получает очень серьезную выгоду.

Для России же выгода, я бы сказал, двоякая. Прежде всего политическая, поскольку нужно "наказать" Украину, лишив ее газового транзита. Второе: надо дать возможность нажиться подрядчикам, которые строят всю эту систему от Ямальского полуострова. Общая стоимость этой всей системы от ямальских месторождений до Германии оценивается в 44 миллиарда долларов. Значительная часть уже освоена подрядчиками. Третья сторона, которая получает выгоду, – это, конечно, менеджмент "Газпрома", который за транзит газа по Балтийскому морю будет получать от самого же "Газпрома" плату вне зависимости от того, есть газ в трубе или нет – просто за пропускную способность трубы. То есть заинтересованных сторон вполне достаточно.

Германия ничего не платит и получает очень серьезную выгоду

Что касается оппонентов "Северного потока-2", то у них аргументы в основном политические. Первый: давайте Украину не обижать. Второй: "Газпром" – это политическое оружие Кремля. Ну и, наконец, у них есть все-таки и некоторая материальная заинтересованность. Поскольку в конечном итоге может потерять доходы от транзита российского газа Польша, Словакия, которая до 2029 года, исходя из условий ее контрактов с "Газпромом", вроде бы не теряет, но в перспективе может, и балтийские страны. А американцы заинтересованы, естественно, в том, чтобы на европейский рынок часть своего сжиженного газа поставлять. Это не главный для них рынок, у них Азия в основном и Южная Америка, но тем не менее, они очень хотят.

– Заявление, которое только что прозвучало со стороны Соединенных Штатов, что могут быть введены определенные санкции в связи с реализацией проекта "Северный поток-2", – это больше политический шаг, или именно таким образом США продавливают свои экономические интересы на европейском рынке?

– Я думаю, что отчасти есть экономический интерес, но больше это такая "пугалка". Проблема только в том, что в американском законе, который принят по санкциям против России, специально упомянули "Северный поток-2", но написали в конечном итоге, что Белый дом может принимать санкции против этого проекта, но только по согласованию с европейскими партнерами. А главный европейский партнер, естественно, Германия. Сейчас разгорелась такая драчка: пойдет Германия на удовлетворение американских требований или не пойдет? Потому что по закону вроде можно, но без согласования с немцами ничего не получится, никаких санкций.

Без согласования с немцами ничего не получится, никаких санкций

​– По вашему мнению, пойдет Берлин навстречу Вашингтону или не пойдет? И что может Россия предложить Германии в качестве "пряника" со своей стороны для того, чтобы Германия не пошла?

– Это, конечно, загадка. Уже всё предложено. Это новый маршрут газа. Это ведущая роль Германии на газовом рынке в том регионе. Это новые контракты "Газпрома" по очень выгодным ценам, гибкие совершенно контракты. Всё, что только можно, предложено. Но не знаю, что еще, что перевесит ссору с Трампом, здесь пока для меня загадка. Потому что еще неясно, реальная ссора у Европы с Трампом будет, или это пугало такое временное политическое, – считает Михаил Крутихин.

Спор вокруг "Северного потока-2" между США и Германией разворачивается в момент, когда европейско-американские торговые отношения может ожидать полномасштабная торговая война. Она вызвана решением Вашингтона повысить тарифы на ряд важнейших импортных товаров – прежде всего сталь и алюминий. Ангела Меркель после консультаций с коллегами из Франции и Великобритании заявила, что Европа "готова защищать свои интересы в рамках многосторонних торговых отношений". Дональд Трамп пока уступил, продлив на месяц, до конца мая, для стран ЕС, а также Канады и Мексики, отсрочку введения новых тарифов.

Тем не менее последствия для общественного мнения торговый конфликт, как и предшествующие политические трения между США и ЕС, уже имел. Участники недавнего опроса общественного мнения в Германии отвечали на вопрос "Считаете ли вы надежными партнерами вашей страны США, Россию и Китай?". Как видим, уровень доверия к Соединенным Штатам оказался самым низким – всего 14% (к России – 36, Китаю – 43%).

Тем временем "Газпром", возможно, главный представитель российских экономических интересов в Европе, в конце мая ожидает крупный успех. Согласно утечкам информации из источников в Еврокомиссии, этот орган намерен прекратить идущее с 2011 года разбирательство против "Газпрома", обвиненного в нарушениях правил добросовестной конкуренции на европейском рынке. Речь идет о разнице цен на российский газ, поставляемый в разные страны ЕС: для ряда государств Центральной и Восточной Европы он оказался значительно дороже, чем для западноевропейцев, несмотря на более короткую, по географическим причинам, трассу поставки. Брюссель, если верить сообщениям СМИ, намерен обязать "Газпром" обозначать возможные ценовые лимиты и отказаться при заключении контрактов от запрета на реэкспорт купленного у него газа.

Единственное намерение "Газпрома" – монополизировать рынок Центральной Европы

Огромного штрафа, о котором шли разговоры еще несколько месяцев назад, судя по всему, не будет. У противников такого решения это уже вызвало возмущение. "Единственное намерение "Газпрома" –монополизировать рынок Центральной Европы, нарушая или игнорируя законодательство ЕС", – пишет в издании Politico глава польского энергетического концерна PNGiG Петр Возняк. А немецкий телеканал ARD, напоминая о европейских санкциях против России, отмечает: "Президент Путин не будет принимать европейцев всерьез, если они с одной стороны наказывают его, а с другой хотят заключать с ним новые сделки".