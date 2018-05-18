В отношении "Додо пицца" возобновлено уголовное дело

В отношении пиццерий "Додо пицца" возобновлено уголовное дело о сбыте наркотиков через сеть ресторанов. Об этом в Facebook сообщил основатель компании Федор Овчинников.

Предприниматель рассказал, что его снова вызвали на допрос в полицию. Дело было возобновлено по запросу прокуратуры. По словам Овчинникова, в ведомстве посчитали, что в ходе предыдущего расследования было допущено "разгильдяйство", а дознание проходило "ненапористо". Бизнесмену задавали вопросы касающиеся юридической структуры компании.

Уголовное дело о сбыте наркотиков было возбуждено в отношении руководства ресторанов "Додо пицца" в феврале этого года. Причиной для этого послужили случаи, когда в туалете одного и того же ресторана сети были обнаружены наркотики. Позже, основатель пиццерии был вызван в отделение полиции из-за заявления некой Прониной, якобы поступившего в МВД по электронной почте. В нем Овчинникова и его партнеров обвиняют в поставках наркотиков из Латинской Америки. В марте уголовное дело было закрыто.