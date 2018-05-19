Стрелку из Санта-Фе предъявлены обвинения в убийстве

В штате Техас 17-летнему Димитриосу Пагуртзису, открывшему стрельбу в школе города Санта-Фе, официально предъявлены обвинения в убийстве. Жертвами нападения стали 10 человек. Ранены ещё 10, среди них полицейский.

Подозреваемый доставлен в окружную тюрьму и находится под арестом без права выхода под залог. Правоохранительные органы допросили двух человек, подозреваемых в причастности к преступлению.

Губернатор штата Техас Грег Эббот сообщил журналистам, что нападавший использовал помповое ружье и револьвер 38-го калибра. Оружие он взял у своего отца. Однокласники стрелка описывают его как тихого и незаметного подростка. Он играл в школьной футбольной команде и был прихожанином Греческой православной церкви.

С 2013 года в США зарегистрировано 313 случаев стрельбы в образовательных учреждениях, 43 из них, включая стрельбу в Санта-Фе, произошли в 2018 году, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на организацию Everytown for Gun Safety Support Fund.