На Кубе объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в пятницу 18 мая. На борту находились более ста человек. По имеющейся информации, несколько человек выжили, но находятся в критическом состоянии.

Самолет Boeing 737 вылетел из аэропорта Гаваны и направился в город Ольгин на востоке Кубы. Вскоре после взлёта лайнер упал. Причины катастрофы пока неизвестны.

Самолет принадлежал мексиканской компании Aerolineas Damoj и находился в аренде у кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, заявило мексиканское правительство. Самолет был построен в 1979 году, на борту было шесть мексиканских членов экипажа, включая командира и второго пилота.

Компания Boeing заявила о готовности направить группу специалистов в помощь кубинским властям для проведения расследования.