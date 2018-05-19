В Петербурге полицейские ворвались на панк-концерт

В Петербурге полиция сорвала концерт Punk's not Dead в клубе MANHATTAN, который должен был пройти в ночь с пятницы на субботу. "Медиазона" со ссылкой на очевидцев сообщает, что в час ночи в зал ворвались сотрудники отряда быстрого реагирования, которые приказали посетителям встать к стене и не оборачиваться.

Собеседники издания утверждают, что в полицейском мероприятии принимали участие сотрудники центра по противодействию экстремизму. Они сослались на сообщение о беспорядках в клубе. Сообщается о задержании нескольких человек и применении физической силы. Полицейские изъяли все значки футболки, которые продавались во время концерта.