В Македонии заявляют о компромиссе с Грецией в отношении названия страны

Соглашение о новом названии бывшей югославской республики Македонии достигнуто с правительством Греции. С таким утверждением выступил премьер-министр Македонии Зоран Заев. По его словам, название Республика Илинденская Македония стало компромиссом между Скопье и Афинами и будет вынесено на одобрение референдумом гражданами Македонии.

Илинден ("Ильин день") - день почитания пророка Илии, на который пришлись два важных события истории Македонии XX века. 2 августа 1903 года македонские славяне подняли восстание против Османской империи, а в 1944 году на сессии Антифашистского совета национального освобождения было провозглашено создание республики Македония в составе федеративной Югославии.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас не комментировал заявления Заева о соглашении, достигнутом в отношении названия, но сказал, что обе страны подошли "ближе, чем когда-либо раньше" к решению. "Мы не должны терять эту историческую возможность. Давайте не будем делать неуклюжие шаги на последних метрах до финиша", - сказал Ципрас в своем выступлении.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 18 мая подтвердила Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что обе стороны обсудили название Республика Илинденская Македония во время саммита ЕС-Западные Балканы в Софии.

"Мне кажется, что они признали, что у нас общая история и общее прошлое", - сказала она. Спор о названии между Македонией и Грецией восходит к 1991 году, когда Скопье объявил независимость после краха коммунистической Югославии.