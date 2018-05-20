Пенс обсудил с Ципрасом переговоры о названии Македонии

Вице-президент США Майк Пенс в субботу обсудил по телефону с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом ход переговоров о переименовании бывшей Югославской Республики Македонии (БЮРМ), призвав его продолжить работу с главой македонского правительства Зораном Заевым. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Вице-президент Майк Пенс выразил признательность Ципрасу, а также премьер-министру Македонии Зорану Заеву за их усилия по разрешению давнего спора о названии Македонии. В заявлении Белого дома говорится, что "стороны имеют историческую возможность решить эту проблему, и время имеет значение". Вице-президент призвал премьер-министра Ципраса продолжить работу с премьер-министром Заевым по взаимоприемлемому соглашению. "Решение этого вопроса будет способствовать стабильности и миру в регионе", - говорится в заявлении Белого дома.

Заев ранее заявил, что наиболее приемлемым вариантом названия для государства может быть Республика Илинденская Македония. Оно обсуждалось на его недавних переговорах в Софии с Ципрасом. Ранее сообщалось, что Македония и Греция могут попытаться решить спор о названии бывшей югославской республики до саммита ЕС, который намечен на 28-29 июня.

Спор о названии Македонии - государства, возникшего после распада Югославии в 1991 году, продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции - Македонией. Греция также требует, чтобы в Скопье отказались от так называемой "политики ирредентизма", которая оправдывает территориальные претензии на всю историческую Македонию, находящуюся в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление бывшей югославской республики в ЕС и НАТО.