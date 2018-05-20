Как настроить антенну на Россию. Фильм "Курган дружбы"

На границе Латвии, России и Белоруссии каждый год проходят торжества в память о Второй мировой войне. А неподалеку в латвийской деревне Пасиене на границе с Россией живут Лариса и Сергей. Они обеспокоены тем, что у них плохо ловит российское телевижение, и не уверены, как зовут президента Латвии.

О них и о дружбе между народами – фильм Ивара Звиедриса.

Проект "Признаки жизни"

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