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В британском парламенте назвали угрозой "грязные деньги" из России

Ущерб, который способны нанести "грязные деньги" из России внешней политике Соединенного Королевства, сводит на нет выгоду от российских сделок, совершаемыхв лондонском Сити.Об этом говорится в докладе "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании" комитета по международным делам палаты общин британского парламента.


"Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты", говорится в документе. Использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" влечет последствия для национальной безопасности Великобритании, отмечается в докладе.

Великобритании должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления на Владимира Путина и его окружение, считают авторы доклады. Они предлагают, в частности, усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.

1 мая в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе и граждан РФ.

В апреле газета Sunday Times сообщила, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 миллиарда фунтов стерлингов. 1 мая была принята поправка, обязывающая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление в Солсбери бывшего сотрудникаГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" и, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

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