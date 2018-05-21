ФСБ проводит обыски у крымских активистов в Бахчисарае

В Бахчисарайском районе аннексированного Россией Крыма сотрудники ФСБ проводят обыски у крымско-татарских активистов Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

Что стало поводом для проведения следственных действий — пока неизвестно. Ранее пресс-служба крымского управления ФСБ сообщила о задержании двух человек по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Имена задержанных не сообщаются.

В Бахчисарае у дома Мустафаева , где проходит обыск собираются люди, чтобы поддержать координатора движения "Крымская солидарность", сообщает "Крым.Реалии".

В то же время к Мустафаеву и Смаилову не пускают адвокатов. По словам Эмиля Курбединова, представляющего интересы Мустафаева, сотрудники ФСБ не пускают его в дом, где проходят обыски, и не называют статью, которую могут инкриминировать его подзащитному.

После российской аннексии в Крыму участились обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движенияа также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".​ Представители этой исламской политической организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели. Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.