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В Крыму задержали родственников осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир"

Полиция в аннексированом Россией Крыму (Иллюстративное фото)

В аннексированом Россией Крыму полиция задержала родственников осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир" Нури Примова. Братьев Эрнеста и Энвера Сейтосмановых обвиняют в участии в запрещенной в России организации. Об этом сообщает организация "Крымская солидарность".

В доме Сейтосмановых прошел обыск, после чего их увезли в отдел ФСБ на автобусе без номерных знаков. У матери задержанных также прошли обыски.

Представители исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели. Они жалуются на несправедливое преследование в России.

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