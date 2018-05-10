В Крыму задержали родственников осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир"

В аннексированом Россией Крыму полиция задержала родственников осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир" Нури Примова. Братьев Эрнеста и Энвера Сейтосмановых обвиняют в участии в запрещенной в России организации. Об этом сообщает организация "Крымская солидарность".

В доме Сейтосмановых прошел обыск, после чего их увезли в отдел ФСБ на автобусе без номерных знаков. У матери задержанных также прошли обыски.

Представители исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели. Они жалуются на несправедливое преследование в России.