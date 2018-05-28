Выбор места. Николай Кавказский – о стремлении к счастью

В последние годы в околооппозиционной тусовочке нарастает негодование в связи с тем, что все больше и больше образованных и думающих людей покидают нашу страну. Такие позиции отнюдь не новы. "Решение члена Партии об эмиграции является нарушением нравственных принципов ДС" – это пункт 3.21 Устава "Демократического союза" Валерии Новодворской. Но ведь такими заявлениями одни люди, считающие себя демократами и либералами, отказывают другим в праве на свободу выбора места жительства.

Я социал-демократ, и для меня свобода личности – высшая ценность. Я атеист, и считаю, что у человека одна жизнь, одна молодость, и он вполне имеет право выбора: не бороться, а уехать туда, где ему будет комфортно и свободно жить, работать и любить. Причем это как юридическое, так и моральное право. Стремление к счастью – естественная и важная черта человеческого характера.

Оппозиционные лидеры обещают падение режима со дня на день, но проходит десять лет, а позиции Путина только укрепляются

Более того, как космополит, я радуюсь успехам не только нашей страны, но общечеловеческим успехам, достижениям искусства и науки во всем мире. И если эмигранты из России, свободные от бессмысленных ограничений здесь, будут творить в другой стране, то это приведет к общему развитию цивилизации. Бороться за свободу России важно, но у многих опускаются руки, особенно в той ситуации, когда оппозиционные лидеры обещают падение режима со дня на день, но проходит десять лет, а позиции Путина только укрепляются.

Осуждать надо не тех, кто от безысходности уезжает на Запад, а представителей российского истеблишмента, путинских патриотов, которые с экранов телевизора поучают нас затянуть пояса, а потом вальяжно расхаживают на лыжных курортах Швейцарии и по Центральному парку Нью-Йорка.

Мой выбор – продолжать политическую борьбу в нашей стране до тех пор, пока будут возможны хоть какие-то легальные методы такой борьбы. Но я уважаю и признаю право на любой другой выбор. Впрочем, и эмиграция не всегда означает полный отрыв от политической и культурной связи с Россией. Можно искать и находить формы влияния на политическую и культурную жизнь своей страны, находясь за рубежом, а при наличии ресурсов – еще и помогать бороться тем, кто остался здесь. Вот только не надо, находясь в Швеции, призывать оставшихся в России к насильственному свержению власти здесь.

Николай Кавказский – член федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД"

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