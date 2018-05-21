Суд отменил приговор националисту Марцинкевичу

Мосгорсуд отменил приговор националисту Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак. Об этом сообщает "Интерфакса". Дело будет направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В июне 2017 года суд признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве и приговорил к десяти годам колонии.

Марцинкевич известен как активист ультрарадикальных организаций правого крыла, в частности объединения "Формат 18". Ранее он был трижды судим за возбуждение ненависти. В 2014 году Марцинкевича приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до двух лет и девяти месяцев.