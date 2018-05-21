Страны Латинской Америки не признали выборы в Венесуэле

14 латиноамериканских стран отказались признать результат президентских выборов в Венесуэле, победителем которых стал Николас Мадуро. В частности, Аргентина, Бразилия, Мексика и Колумбия пообещали снизить уровень дипломатического представительства в Каракасе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Власти 14 стран намерены предупредить финансовый сектор своих государств о рисках участия в бизнесе с венесуэльским правительством. Они также призвали международные и региональные организации приостановить выдачу новых кредитов Венесуэле.

Основные оппозиционные партии Венесуэлы бойкотировали прошедшие 20 мая президентские выборы, называя их "коронацией диктатора".

США и ряд других государств еще до начала голосования заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле.

Победа Мадуро может привести к новым американским санкциям в отношении Венесуэлы. В минувшую пятницу администрация Трампа расширила "черный список" высших венесуэльских чиновников и ввела финансовые санкции против ключевого союзника Мадуро Диосдадо Кабельо. Вашингтон обвинил лидера Единой социалистической партии Венесуэлы в контрабанде наркотиков и хищениях.

Впервые Николас Мадуро занял пост президента Венесуэлы после смерти Уго Чавеса в 2013 году. За время его правления в стране резко ухудшилась экономическая ситуация. Углубляющийся кризис привел к дефициту продовольствия и росту инфляции. Одновременно резко сокращается добыча нефти – в этой отрасли Венесуэла является одним из мировых лидеров.