Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на второй шестилетний срок. По данным центральной избирательной комиссии страны, на прошедших в воскресенье выборах за него проголосовали почти 68 процентов избирателей. Его соперник, оппозиционный кандидат Энри Фалькон получил 21 процент голосов.

Фалькон еще до объявления итогов выборов заявил, что не признает их результаты. Голосование, по его словам, проходило с многочисленными нарушениями – у его сторонников имеются более 142 тысяч жалоб. Оппозиционер потребовал провести новые выборы в октябре.

Основные оппозиционные партии Венесуэлы бойкотировали выборы, называя их "коронацией диктатора".

Явка на выборах составила 46 процентов, сообщили в ЦИК Венесуэлы. В свою очередь оппозиция заявила, что этот показатель был менее 30 процентов. На прошлых выборах явка составляла около 80 процентов.

США и ряд других государств еще до начала голосования заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле.

Победа Мадуро может привести к новым американским санкциям в отношении Венесуэлы. В минувшую пятницу администрация Трампа расширила "черный список" высших венесуэльских чиновников и ввела финансовые санкции против ключевого союзника Мадуро Диосдадо Кабельо. Вашингтон обвинил лидера Единой социалистической партии Венесуэлы в контрабанде наркотиков и хищениях.

55-летний Мадуро, бывший водитель автобуса. Он занял пост президента Венесуэлы после смерти Уго Чавеса в 2013 году. За время его президентства в стране резко ухудшилась экономическая ситуация. Углубляющийся кризис привел к дефициту продовольствия и росту инфляции. Одновременно резко сокращается добыча нефти – в этой отрасли Венесуэла является одним из мировых лидеров.