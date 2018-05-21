Опубликовано заявление "Спасти Олега Сенцова"

Литературное правозащитное объединение "Свободное слово", петербургский ПЕН-клуб и члены "Вольного исторического общества" опубликовали заявление "Спасти Олега Сенцова".

Украинский режиссёр отбывает срок в российской колонии. 14 мая он начал бессрочную голодовку с требованием отпустить из тюрем всех украинских политзаключённых. "Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас", - говорится в заявлении.

Авторы документа потребовали отправить режиссера на Украину. Они также обратились к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать заявление.

Сенцова арестовали в аннексированном Крыму в 2014 году. Его вместе с активистом Александром Кольченко обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" признал Сенцова и Кольченко политическими заключенными.

