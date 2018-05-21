Совет по правам человека поддержал журналиста Кирилла Вышинского

Совет по правам человека при президенте России обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с задержанием Службой безопасности Украины главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. СПЧ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с арестом Вышинского и давлением на его коллег. В Совете считают необходимым добиватья от украинских властей "немедленного освобождения Вышинского", объективном расследовании нарушений прав журналиста и его коллег".

Совет по правам человека при президенте России попросил уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову содействовать немедленному освобождению Вышинского.

В совете отметили, что озабоченность в связи с произошедшим выразили Международная федерация журналистов, "Репортеры без границ", представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. В СПЧ считают, что меры, предпринятые в отношении главного редактора агентства "РИА Новости Украина" и его коллег, могут быть расценены как насилие над представителями СМИ со стороны украинских властей.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в госизмене. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Более 40 сотрудников агентства вызваны на допрос в СБУ, сообщает ТАСС.