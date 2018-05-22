Обвиняемый по "делу анархистов" заявил о новых пытках в СИЗО

Дмитрий Пчелинцев, задержанный в октябре в Пензе по делу о группировке "Сеть" заявил, что его пытками заставили отказаться от обвинений сотрудников ФСБ в пытках. Он также отказался от признательных показаний, которые дал ранее. Об этом пишет "Новая газета".

Пчелинцева и ещё семерых антифашистов обвиняют в создании группы, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". На следующий день после задержания и истязаний он пытался покончить с собой. Спустя два месяца Пчелинцев рассказал адвокату о пытках. Однако 14 февраля, накануне посвященной так называемому "делу анархистов" правозащитной пресс-конференции, он отказался от своих показаний. Как сообщил его адвокат, подписать отказ его заставили новыми пытками. Сотрудники ФСБ избивали его и пытали электрическим током. Они также угрожали применить насилие к его супруге, рассказал Пчелинцев адвокату.

На сегодняшний день по делу группировки "Сеть" арестованы 9 молодых людей, один из них переведен под домашний арест, остальные находятся в СИЗО. Шесть человек были задержаны осенью в Пензе, еще трое - позднее в Санкт-Петербурге.

Родственники обвиняемых и ряд правозащитных организаций заявляют о фальсификации уголовного дела. По словам адвокатов, основные доказательства в деле-признательные показания самих обвиняемых, которые сотрудники ФСБ выбивали пытками. О пытках заявляли не только сами задержанные, но и сотрудники Общественной наблюдательной комиссии, которые посещали их в СИЗО.