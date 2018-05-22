CNBC сообщил о провальных тестах ракет, о которых говорил Путин

Все четыре испытания новейших российских ракет с ядерной установкой, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Во время наиболее успешного из этих тестов ракета пролетела около 35 километров, затем контроль над ней был потерян, и она упала. По словам источников телеканала в американской разведке, во время испытаний не сработала ядерная установка. Собеседники CNBC отмечают, что на испытаниях настояли в Кремле, хотя конструкторы предупреждали, что система еще не готова.

Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в России появилась крылатая ракета, способная доставить боеголовку в любую точку планеты и не попасть под удар систем ПВО. "Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин. Позднее стало известно, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. По сообщениям СМИ, несмотря на заявления Путина, "Сармат" находится на начальных этапах испытаний.