Кольченко готов поддержать голодовку Сенцова и обратился к Путину

Украинский активист Александр Кольченко готов поддержать голодовку Олега Сенцова. Об этом он написал в письме украинскому режиссеру, который девятый день держит голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключённых. Опасаясь, что цензура не пропустит его письмо, он подробно рассказал о его содержании адвокату Светлане Сидоркиной, которая посетила его в колонии в Копейске.

"В письме он написал, что по его мнению средство голодовки может быть эффективным для защиты только в том случае, если государство дорожит своей репутацией. Считает, что в случае с Олегом Россия может проигнорировать его голодовку, не давая умереть, просто применить принудительное кормление и отправить его на психиатрическую экспертизу. Смерть Магнитского в России ничего не изменила, вместо этого был принят Закон Димы Яковлева. Он не отговаривает Олега, поскольку знает, что он упрямый и решения своего не изменит. Он очень опасается за его здоровье, поскольку знает о климате и условиях жизни в Лабытнанги, от других заключённых,ещё со времён, когда они с Олегом шли по этапу. Хотя Саша и не согласен с методом Олега, но уважает его позицию об освобождении политзаключенных Украины из российских застенок и готов поддержать Олега, если будет необходимость", - рассказала Сидоркина. Она пыталась отговорить Кольченко от голодовки, ссылаясь на проблемы со здоровьем из-за которых он находится на диетическом питании.





Кроме письма Сенцову, Кольченко написал обращение на имя Владимира Путина с требованием вмешаться в ситуацию с голодовкой Сенцова и освободить его. Однако Кольченко также опасается, что цензура не пропустит это обращение.

К условиям содержания в колонии у него претензий нет.

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова и Александра Кольченко в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.