В Киеве проходит акция в поддержку Олега Сенцова "Хватит сидеть!"

В Киеве 22 мая возле Администрации президента Украины проходит акция "Хватит сидеть!" в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных. По словам организаторов, участники акции требуют, чтобы украинские чиновники сделали все возможное для их освобождения. Об этом сообщает сайт Крым.Реалии.

"Мы говорим "Хватит сидеть!"... Мы не можем допустить, чтобы Олег умер в тюрьме, чтобы более шестидесяти политзаключенных остались в тюрьмах, чтобы незаконные задержания и аресты продолжали быть нормой (как это произошло за эти четыре года). Мы требуем от государства действовать – немедленно и по максимуму", – говорится в сообщении.

16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Олег Сенцов был задержан в марте 2014 года российскими спецслужбами в Крыму вместе с активистом Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали. В феврале–марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на режиссера Олега Сенцова, журналиста "Укринформа" Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России.