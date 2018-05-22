Алексей Кудрин возглавил Счетную палату

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин утвержден главой Счетной палаты. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Госдумы - сообщает "Интерфакс".
Новость дополняется
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин утвержден главой Счетной палаты. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Госдумы - сообщает "Интерфакс".
Новость дополняется
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