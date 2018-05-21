Путин внёс кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты.Об этом сообщила пресс-служба Госдумы, передаёт Интерфакс.

21 мая Совет Думы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина на эту должность. Он сменит на этом посту Татьяну Голикову, ушедшую в пятницу в отставку в связи с назначением вице-премьером в новом правительстве.

Ранее глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты направила Путину четыре кандидатуры для назначения на этот пост. "Единая Россия" предложила бывшего министра финансов Алексея Кудрина, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Ротмистрова, КПРФ — заместителя руководителя Госдумы Юрия Синельщикова, "Справедливая Россия" — председателя думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

14 мая Кудрин заявил журналистам, что принял предложение "Единой России". В числе своих основных задач в случае утверждения на должность главы Счётной палаты он назвал совершенствование методов борьбы с коррупцией.