Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Такое решение он принял в знак протеста против отмены народных выборов главы города – сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения. Решение об отставке Ройзмана депутаты думы Екатеринбурга должны принять в пятницу.

22 мая Евгений Ройзман отказался внести в повестку думы Екатеринбурга вопрос об изменениях в устав города, касающихся отмены выборов главы Екатеринбурга. Когда часть депутатов предложила передать право внести этот вопрос в повестку заместителю председателя думы Виктору Тестову, Ройзман заявил, что объявляет заседание закрытым и уходит в отставку.

Вот как он объяснил свое решение Радио Свобода:

Я остался честным человеком, не нажил богатства

– Заседание городской думы стало крайней точкой. Был принят закон об отмене прямых выборов, этот закон внес нынешний губернатор. Все понимают, что закон этот предполагался именно для того, чтобы я не пошел на следующий срок, потому что я бы выиграл еще одни выборы, – уверен Евгений Ройзман. – Закон этот откровенно противоречит Конституции РФ и европейской Хартии местного самоуправления, которую мы подписывали. Городская дума теперь должна это легитимизировать. Я отказался подписывать внесенные поправки. Чтобы все было по-честному, объявил, что я не буду этого делать, потому что это прямой обман жителей города, это противоречит интересам города, и подал в отставку. Я подписал заявление и потихонечку собираю вещи. Я остался честным человеком, я не нажил богатства, я делал для своего города все, что можно, заложил ряд серьезных традиций. И теперь спокойно ухожу, – рассказал Евгений Ройзман.

В пресс-службе гордумы Екатеринбурга сообщили, что Ройзман написал заявление об отставке, которое депутаты рассмотрят на заседании в пятницу. Полномочия градоначальника действуют до 25 мая.

Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров сообщил ТАСС, что после отставки Ройзмана исполняющим обязанности мэра города станет заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов. "В сентябре состоятся выборы депутатов гордумы, выбирать мэра уже не будут", – уточнил он.

Руководитель департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов пояснил ТАСС, что юридически глава Екатеринбурга свой пост не покидал. "Сейчас можно говорить лишь о заявлениях, устав Екатеринбурга, нормативно-правовые акты вполне полно описывают процедуру. Давайте подождем решение думы, которое она примет на основании официального заявления", – предложил он.

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Кисилев полагает, что отставка Ройзмана – политическое событие российского масштаба:

Это проблема уничтожения местного самоуправления

– Это сильный шаг, который актуализирует проблему отмены прямых выборов для всей России. Если говорить шире, это проблема уничтожения местного самоуправления, – говорит политик. – Что касается Екатеринбурга, то этот шаг Ройзмана сужает поле для борьбы за сохранение прямых выборов. Нужно будет придумывать какие-то новые стратегические ходы. Я хочу отметить, что пока отставка не состоялась. Мы должны понимать, что юридическая процедура, связанная с отставкой, завязана на Екатеринбургскую городскую думу и ее решения. То есть этот вопрос еще будет рассматриваться, и я не знаю, каким образом коллеги Евгения Вадимовича проголосуют. Я буду голосовать против отставки, и свою позицию я Ройзману уже объявил. Его решение абсолютно политическое, он, как я знаю, понимает, что это не будет способствовать сохранению прямых выборов. Но он считает, что это повлияет на ситуацию в целом и многим станет понятно, что есть некие принципы, которые гораздо важнее своей личной биографии, своей личной судьбы, карьеры, должности и так далее. Я не припомню такого в России, когда человек, который борется за прямые выборы, политик, делал шаги, связанные с резким прекращением своей карьеры, – рассказал депутат Константин Кисилев.

О том, что изменится в Екатеринбурге после отставки мэра Евгения Ройзмана, рассуждает политолог, депутат местной думы Дмитрий Головин:

Поменяется атмосфера. Станет меньше свободы

– Поменяется атмосфера. Станет меньше свободы, – уверен Головин. – Я понимаю, что многие люди смотрели на Ройзмана и скрипели зубами от того, что он не надутый индюк в галстуке, с пузом, который принимает людей один час в неделю, по четвергам, дважды в месяц, а ведет личный прием. Он такой доступный, демократичный, к нему любой человек мог прийти в кабинет, и не только в пятницу, когда он вел прием граждан, но и в любое другое время. Он пешком ходил по городу, он пешком ходил на работу, он каждый день бегал вместе с избирателями, с жителями города вокруг нашего пруда. То есть протяни руку – и вот он, мэр. А сейчас такое вряд ли будет. То есть власть снова станет византийской, к которой не подойти, а чтобы подойти, надо долго кланяться и жевать гвоздику. Вот эта атмосфера изменится, – полагает Дмитрий Головин.

Он также планирует голосовать против отставки Евгения Ройзмана и говорит, что обычные горожане ее также не поддерживают – Ройзмана в городе любят.

Однако у Евгения Ройзмана много противников и критиков. Депутат думы Екатеринбурга Анатолий Гагарин уверен, что город с уходом мэра ничего не потеряет:

Это традиционный для него поступок – он часто уходил, демонстративно хлопая дверью. Итоги правления – пробежки по городу и прием граждан

– Это ожидаемый шаг. Мы ждали, что Ройзман сделает такой демонстративный жест, потому что это, во-первых, традиционный для него поступок, он довольно часто уходил, демонстративно хлопая дверью, из партий, из различных движений, организаций, – говорит Анатолий Гагарин. – Я не думаю, что город что-то потеряет. Просто Ройзман перейдет в другое качество, качество общественника, с чего он и начинал. В этом качестве, я считаю, он добился гораздо большего, нежели на поприще политика, и я думаю, что здесь он может принести пользу городу и области. Пост, который он занимал, – достаточно декоративный, особых полномочий у него не было. Ни одно из обещаний, которые он давал, он не реализовал. Итоги пятилетнего пребывания на посту – это пробежки по городу с населением и прием граждан. Вот это две вещи, которые больше всего запомнились городу. Ну, не считая того, что он с самого начала вступления в должность резко противостоял проведению чемпионата мира по футболу, против проведения у нас "Экспо-2020". Он встречал в штыки многие вещи, которые предлагал губернатор Евгений Куйвашев. О какой-то программе, которую он создал за время своего пребывания на этом посту, говорить сложно, такой программы нет. Поэтому ему и отчитаться нечем, и удивить пока нечем, – говорит депутат из Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Законодательное собрание Свердловской области в начале апреля приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Теперь градоначальника будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией. С инициативой отмены выборов мэра выступил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены. Ройзман занимал этот пост в течение пяти лет. Ранее он выдвигал версию, что одна из причин внесения губернаторского законопроекта – стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Против нового закона возражали жители Екатеринбурга – так, в согласованном с властями митинге против отмены прямых выборов мэра 2 апреля приняли участие около 1,7 тысячи человек.

О политическом будущем Евгения Ройзмана размышляет политолог Екатерина Шульман:

Он приобрел федеральную известность благодаря своей деятельности, а не должности

– Это человек с федеральной известностью, при этом не связанный с органами власти. Он приобрел федеральную известность благодаря своей собственной деятельности, а не благодаря должности. Таких людей в нашем публичном пространстве довольно мало, можно буквально пересчитать по пальцам. Он прославился еще в 90-е годы как борец с екатеринбургской наркомафией, как создатель реабилитационных центров для наркоманов, как предмет и участник очень активных дискуссий о том, каким именно образом можно или нельзя спасать наркозависимых от зависимости, – напоминает Шульман.

Он очень хорошо пишет, у него талант, и таким образом он знаменовал собой власть, доступную людям

Евгений Ройзман стал депутатом Государственной думы еще при губернаторе Эдуарде Росселе. После этого он стал мэром Екатеринбурга. Но, по мнению Екатерины Шульман, должность эта действительно была декоративной:

– По сути полномочий у избранного мэра не было. Поэтому те функции, которые он исполнял, были скорее функциями публичной фигуры, – полагает эксперт. – То есть он вел прием граждан и писал об этом в социальных сетях. Он очень хорошо пишет, у него талант в этой области, и вот таким образом он как бы знаменовал собой такую власть, доступную людям. При этом все понимали, что тем людям, которые к нему приходят, он помочь может тоже не столько как мэр, сколько как просто известный человек, то есть благодаря своим связям, благодаря тому резонансу, который получают его записи и высказывания. Но даже в такой роли, даже с такими фактически отсутствующими полномочиями он оказался опасен для областной власти, и новый губернатор, очевидно, пришел на свою должность с задачей каким-то образом устранить это разделение на избранного мэра и назначенного сити-менеджера, и теперь прямых выборов мэра в городе Екатеринбурге не будет.

– ​А чем он может быть опасен для власти?

Он демократичен в базовом смысле этого термина. Это воспринимается как угроза

– Он очень известная публичная фигура, он пользуется в городе популярностью, он демократичен в базовом смысле этого термина. А все это, конечно, довольно заметно контрастирует с новым губернатором. В этом смысле, конечно же, он воспринимается как угроза. Насколько это справедливо, насколько реалистичны эти опасения – вопрос второй, на самом деле. Наличие такого рода фигуры делает ситуацию в городе более устойчивой или менее устойчивой. Екатеринбург и Свердловская область в целом – очень своеобразный регион с точки зрения политической культуры, с богатыми оппозиционными традициями, с опытом успеха в противостоянии власти. Из недавнего я напомню борьбу с Храмом на пруду, и горожанам удалось отстоять пруд. К сожалению, избранность мэра отстоять не удалось. Тот митинг, который прошел против этого решения, оказался недостаточно многочисленным, чтобы произвести впечатление, – констатирует Екатерина Шульман.

Политолог Татьяна Становая полагает, что уход Ройзмана с поста мэра означает полную победу российской власти над системой местного самоуправления:

Это его рациональное решение: уйти с высоко поднятой головой

– Я думаю, что это последний мэр, который представлял собой внесистемную оппозицию. Его отставка завершает определенный этап, в рамках которого в Кремле фактически взяли полный контроль над системой местного самоуправления, – уверена политолог. – На протяжении нескольких лет у внесистемной оппозиции были определенные шансы, скажем так, не выигрывать на выборах, но у нее было поле для деятельности, для своей игры. Сейчас такого поля практически не остается, и вот этот уход символизирует собой определенную черту в отношениях между властью и системной оппозицией. Поэтому лично для Ройзмана наступают времена, когда он вылетает из системы, из вертикали власти, и он становится классическим внесистемным оппозиционером. Я думаю, что он сохранит достаточно тесные связи с Навальным, у него хорошие отношения с "Яблоком", и я думаю, что у него есть, по большому счету, только одна опция – это закрепляться с кем-то из внесистемных оппозиционеров или тех, кто против режима, и продолжать борьбу. То, что он сейчас делает, – это его рациональное решение: уйти самому с высоко поднятой головой, – уверена Татьяна Становая.

Процедура прямых выборов мэра действовала в Екатеринбурге с 2010 года. Администрацией Екатеринбурга руководил нанятый по контракту сити-менеджер. В 2013 году мэром Екатеринбурга был избран Евгений Ройзман. Осенью 2017 года он хотел принять участие в выборах губернатора Свердловской области, однако не смог преодолеть муниципальный фильтр. После этого политик снял свою кандидатуру и призвал своих сторонников бойкотировать выборы. Очередные выборы мэра Екатеринбурга должны были пройти в этом году.

Евгений Ройзман известен как борец с наркоторговлей, в 1999 году стал одним из сооснователей фонда "Город без наркотиков". В 2003–2007 годах был депутатом Госдумы IV созыва. В сентябре 2013 года Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга, набрав 33,3% голосов избирателей.