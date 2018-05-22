Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку. Он сообщил об этом в твиттере. Причиной отставки он назвал отмену прямых выборов мэра города.

О своем решении Ройзман объявил на заседании городской думы, где. должны были одобрить изменения в городской устав после отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. Ранее Ройзман, который также возглавлял городскую думу, отказался вносить этот вопрос в повестку дня заседания. Ройзман заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет принимать участие в обмане людей и объявил об отставке.

Председатель городской избирательной комиссии Екатеринбурга сообщил, что пока это только заявление, поскольку Ройзман должен подать письменное прошение об отставке, а городская дума его принять.

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. С инициативой отменить выборы мэра выступил глава региона Евгений Куйвашев. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены. С 2013 года этот пост занимает оппозиционер Евгений Ройзман. Ситуацию с отменой выборов мэра он назвал "унизительной". На митинге в Екатеринбурге несколько тысяч человек требовали сохранить прямые выборы мэра и отправить в отставку губернатора Куйвашева.

Выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут в сентябре.