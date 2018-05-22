"Дело завели неохотно". Задержан напавший на дагестанского студента

Во вторник пресс-служба московского уголовного розыска сообщила о задержании подозреваемого в нападении на 18-летнего студента-медика из Дагестана Амира Абумуслимова, в результате которого тот впал в кому. Это произошло спустя 10 дней после происшествия, все это время нападавший – тоже студент – продолжал спокойно ходить на занятия. Уголовное дело по факту избиения Абумуслимова было возбуждено лишь 15 мая, спустя три дня после случившегося и после широкой огласки, которую эта история получила благодаря одному посту в Фейсбуке.

Случайным свидетелем нападения на Амира Абумуслимова стала жительница Москвы Ирина Бахотская. Вечером 12 мая она с мужем возвращалась после прогулки в Парке Горького по пешеходному мосту, соединяющему парк с Фрунзенской набережной. Вот как Бахотская описала увиденное:

"12 мая мы с мужем и детьми шли из парка Горького по этому мосту и на полпути повстречались с галдящей группой молодежи. "Качки" и девушки с ними, человек 8. Они оскорбляли и угрожали молодому парню, явно незнакомому им. Вдруг, внезапно, когда я, как раз, поравнялась с ними, один из агрессоров ударил в голову этого паренька. Мальчик стоял с недоумевающим лицом, похоже он не верил в реальность происходящего. Был спокоен и, видимо, испуган. До сих пор вижу этот взгляд. Удар был всего один. Точный и мощный удар в голову. Мальчик начал тихо оседать на пол. Мой муж его подхватил, уложил себе на колени, оказывал первую помощь. Я вызвала скорую и полицию. Эти нелюди, ударившие мальчика (ему 18 лет) не спешили убегать! Спокойно ходили вокруг, осматривали парня, смеялись. Чувствовалось полная безнаказанность с их стороны. Парню на глазах становилось хуже. Приехала скорая, потом полиция. Полицейские не торопились бросаться на поиски негодяев, хотя, "по горячим следам" их было не трудно задержать. Полицейские явно боялись связываться с этими людьми. Единственное, они уверили нас, что камеры отлично работают и все записали. Сейчас, полиция утверждает, что запись с камер отсутствует (!). Очень неохотно завели дело. Мальчик не местный, семья очень интеллигентная и скромная. Полиция, как я поняла, хочет спустить это дело на тормозах".

Пешеходный Пушкинский мост, соединяющий парк Горького и Фрунзенскую набережную. При его строительстве в 2000-м году были использованы арки старого железнодорожного Андреевского моста, стоявшего неподалеку - по этой причине мост часто называют "Андреевским" или "Новоандреевским":

Вскоре Бахотской удалось выяснить, что пострадавший приехал Москву из Дагестана, учится на 2-м курсе Медицинской академии им. Сеченова. Как сообщает сайт "Кавказ.Реалии", полиция возбудила уголовное дело по факту избиения лишь спустя три дня, 15 мая, когда в Москву из Махачкалы прилетели родители Амира и подали заявление в полицию. Кроме того, оказалось, что помимо учебы Амир Абумуслимов на волонтерских началах работал медбратом в одном из хосписов благотворительного фонда "Вера". Эту информацию подтвердила основатель фонда Нюта Федермессер:

Почему уголовное дело не было возбуждено сразу же, 12 мая, или хотя бы на следующий день – неизвестно. Неясной остается и ситуация с записями камер наблюдения, установленных на мосту. Как пишет издание "Такие дела" со ссылкой на пресс-службу парка Горького, мост находится в ведении компании "Гормост", представители которой в итоге все-таки передали правоохранительным органам видеозаписи с камер. Возможно, первоначальные заявления полиции о том, что "записи с камер отсутствуют" объясняются тем, что полицейские пытались получить их у администрации парка, а не в "Гормосте". В то же время, как пишет "Комсомольская правда", побеседовавшая с живущей в Москве тетей Амира Абумуслимова Алисой Касумовой, записи с камер оказались "нечеткими и размытыми".

Касумова рассказала изданию, что Амир "всегда мечтал стать хирургом", учился на одни "пятерки", его семья живет в маленьком дагестанском селе, у него есть два младших брата.

По словам друга Амира Абумуслимова, который был с ним в тот вечер, конфликт начался на пустом месте: группа молодых людей, один из которых ударил Амира, стала кричать в их адрес непристойности и материться. Друг предложил Амиру не обращать на это внимания, но тот остановился, обернулся, и в ту же минуту получил роковой удар.

Днем во вторник начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД по г. Москве Юрий Титов сообщил о задержании подозреваемого в нападении. В инстаграме ведомства опубликовано видео, на котором молодой человек (про него известно лишь, что ему также 18 лет и он тоже является студентом) раскаивается в содеянном и приносит свои извинения Абумуслимову. По словам задержанного, на мосту "произошла потасовка между молодыми людьми": "Одни из них были моими знакомыми, я заступился и один раз нанес удар парню". Задержанный также утверждает, что после этого он начал оказывать своей жертве "первую медицинскую помощь", но ушел после того, как пострадавший "открыл глаза".

Как пишет в Фейсбуке Ирина Бахотская, сейчас Амир Абумуслимов находится в тяжелом состоянии в Городской клинической больнице №1 им.Н.И.Пирогова. Ему была сделана операция, которая длилась более 7 часов.

В августе 2017 широкий резонанс вызвала похожая история, также произошедшая в парке Горького. Несколько человек жестоко избили актера и блогера, жителя Санкт-Петербурга Станислава Думкина – якобы из-за того, что им не понравилось как он одет. В результате избиения Думкин скончался. 29 августа по подозрению в совершении этого преступления был задержан москвич Корней Макаров, который также оказался актером. Макаров не признает свою вину, утверждая, что действовал в рамках необходимой самообороны. 11 апреля 2018 года суд в очередной раз продлил ему срок ареста – до 13 июня. Макарову, как и нападавшему на Амира Абумуслимова, грозит до 10 лет лишения свободы.