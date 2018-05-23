В России могут ограничить работу сервиса Booking.com

Российское министерство культуры предложило ограничить работу сервиса онлайн-бронирования гостиниц Booking.com в России в ответ на санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое поступило в Ростуризм. Там обещали представить свою позицию по этому вопросу до 4 июня.

С такой инициативой в правительство ранее обратился руководитель компании "Свой туристический сервис" Сергей Войтович. Он предложил ввести ограничение на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов.



Сервис Booking.com, позволяющий бронировать через интернет отели по всему миру, был основан в 1996 году. Он принадлежит американской компании Booking Holdings.

Накануне Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект об ответе на санкции США и других иностранных государств. В документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Право определять их предоставлено правительству.