Госдума приняла закон об "ответных санкциях"

Государственная дума России приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект об ответе на санкции западных стран.

В документе сказано, что его цель - "защита от недружественных действий США и иных иностранных государств".

Для вступления в силу законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

При доработке перед вторым чтением в законопроект внесли изменения. В частности, сейчас в документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Право определять их предоставлено правительству. Таким образом, из законопроекта, в частности, убрали норму об ограничении на ввоз в Россию импортных лекарств.

Новость дополняется