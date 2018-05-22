Госдума приняла закон об "ответных санкциях"

Государственная дума России приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект об ответе на санкции западных стран.
В документе сказано, что его цель - "защита от недружественных действий США и иных иностранных государств".
Для вступления в силу законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
При доработке перед вторым чтением в законопроект внесли изменения. В частности, сейчас в документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Право определять их предоставлено правительству. Таким образом, из законопроекта, в частности, убрали норму об ограничении на ввоз в Россию импортных лекарств.
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