Активистов "Весны" оштрафовали за акцию с куклами в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал двоих активистов движения "Весна" за акцию с повешенными куклами, приуроченную к инаугурации президента Владимира Путина. Об этом пишет интернет-издание "Бумага".

Николая Петросяна и Олега Усова признали виновными в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Каждому из них назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. До этого такое же решение было вынесено по делу еще одного активиста "Весны" Тимура Расулова.

Речь идет об акции 7 мая, участники которой повесили на дерево на Марсовом поле четыре куклы. На шеях у них были таблички с надписями: "Еще шесть лет? Нет, спасибо!", "Кора дуба и боярышник не помогли", "РКН сломал мой интернет" и "Помогли Сирии, на меня не хватило". Акцию прервали сотрудники полиции.