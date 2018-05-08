Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге активист "Весны" получил 10 суток за акцию с куклами

Перформанс активистов движения "Весна" в Петербурге, 7 мая 2018

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 10 суток активиста движения "Весна" Тимура Расулова за акцию с повешенными куклами. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо.

Активиста признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Двух других участников акции отпустили после составления протокола.

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 7 мая трое активистов движения "Весна" повесили на дерево четыре куклы. На шеи у них висели таблички с надписями: "Еще шесть лет? Нет, спасибо!", "Кора дуба и боярышник не помогли", "РКН сломал мой интернет" и "Помогли Сирии, на меня не хватило". Акция была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина. Перфоманс прервали сотрудники полиции, которые задержали активистов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG