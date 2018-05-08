В Петербурге активист "Весны" получил 10 суток за акцию с куклами

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 10 суток активиста движения "Весна" Тимура Расулова за акцию с повешенными куклами. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо.

Активиста признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Двух других участников акции отпустили после составления протокола.

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 7 мая трое активистов движения "Весна" повесили на дерево четыре куклы. На шеи у них висели таблички с надписями: "Еще шесть лет? Нет, спасибо!", "Кора дуба и боярышник не помогли", "РКН сломал мой интернет" и "Помогли Сирии, на меня не хватило". Акция была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина. Перфоманс прервали сотрудники полиции, которые задержали активистов.