Пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш арестовали на 25 суток

Суд в Москве в среду арестовал на 25 суток пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киру Ярмыш. Ее признали виновной в организации акции протеста сторонников Алексея Навального 5 мая. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Ярмыш была задержана в Москве накануне. Она приехала к отделению полиции, в которое доставили ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, но полицейские задержали и ее.
Обоих сторонников оппозиционера обвинили в причастности к несогласованной акции "Он нам не царь". Шаведдинову во вторник назначили 30 суток ареста.
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