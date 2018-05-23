Пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш арестовали на 25 суток

Суд в Москве в среду арестовал на 25 суток пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киру Ярмыш. Ее признали виновной в организации акции протеста сторонников Алексея Навального 5 мая. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Ярмыш была задержана в Москве накануне. Она приехала к отделению полиции, в которое доставили ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, но полицейские задержали и ее.

Обоих сторонников оппозиционера обвинили в причастности к несогласованной акции "Он нам не царь". Шаведдинову во вторник назначили 30 суток ареста.