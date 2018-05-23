У Романа Абрамовича возникли проблемы с британской визой. Даже владение клубом Челси не помогает избежать санкций, направленных против российских чиновников и олигархов. Лондон вознамерился проверить происхождение капиталов богатых россиян. Правительство решило повысить государственные пошлины в попытке закрыть существующие дыры в бюджете. И снова контрсанкции: запрещаем ввоз в Россию европейских продуктов, медицинского оборудования и готовимся давить новые партии гусей и дорогих сыров тракторами. Ройзман ушел в отставку, теперь мэра Екатеринбурга будут назначать депутаты. Теракт в Чечне, нападение на православный храм. Исполнители теракта – молодые люди из числа местных жителей, выросшие при правлении Размана Кадырова. Вспоминаем недавние слова Кадырова о том, что террористами становятся из-за плохого воспитания в Европе