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Леон Кремер

Абрамовичу не продлили британскую визу. Leon Kremer #5

Абрамовичу не продлили британскую визу. Leon Kremer #5
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У Романа Абрамовича возникли проблемы с британской визой. Даже владение клубом Челси не помогает избежать санкций, направленных против российских чиновников и олигархов. Лондон вознамерился проверить происхождение капиталов богатых россиян. Правительство решило повысить государственные пошлины в попытке закрыть существующие дыры в бюджете. И снова контрсанкции: запрещаем ввоз в Россию европейских продуктов, медицинского оборудования и готовимся давить новые партии гусей и дорогих сыров тракторами. Ройзман ушел в отставку, теперь мэра Екатеринбурга будут назначать депутаты. Теракт в Чечне, нападение на православный храм. Исполнители теракта – молодые люди из числа местных жителей, выросшие при правлении Размана Кадырова. Вспоминаем недавние слова Кадырова о том, что террористами становятся из-за плохого воспитания в Европе

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