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"Чтобы неповадно было писать твиты"

"Чтобы неповадно было писать твиты"
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Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Её признали виновной в организации несанкционированной акции "Он нам не царь" 5 мая. По мнению обвинения, Ярмыш твитами организовала митинг ещё до того, как стало известно о запрете акции. Ярмыш была задержана в Москве накануне. Она приехала к отделению полиции, в которое доставили ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, но полицейские задержали и её. Во вторник Шаведдинов и глава московского штаба Навального Сергей Бойко были арестованы на 30 суток по аналогичным обвинениям.

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